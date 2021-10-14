Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Фоторепортаж
Президент Владимир Зеленский 14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины почтил память погибших за страну. Он возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, сообщила
пресс-служба главы государства. После церемонии Зеленский осмотрел выставку военной техники.
"Президенту продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio–2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist", – отметили в релизе.