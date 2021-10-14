"Вы ежедневно с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора". Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора. От имени украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование", – сказал президент.
Он также вспомнил о погибших за Украину.
"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства.... Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины", – заявил Зеленский.
В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на "День защитников и защитниц Украины".
С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.
В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же в параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.