"Вы ежедневно с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора". Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины

Зеленский: От имени украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга Фото: president.gov.ua

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора. От имени украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование", – сказал президент.

Он также вспомнил о погибших за Украину.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства.... Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины", – заявил Зеленский.