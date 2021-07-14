День защитников и защитниц. Рада изменила название праздника, чтобы почтить героизм и мужчин, и женщин, защищающих Украину

День защитника Украины с 2015 года является официально нерабочим днем Фото: ЕРА

За проголосовали 317 нардепов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно пояснительной записке, изменения в кодекс вносят, чтобы "почтить мужество и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".

Согласно таблице правок, поданной ко второму чтению, День защитника Украины после вступления в силу закона будет Днем защитников и защитниц Украины (в первой редакции предлагали изменить название на "День защитников Украины").

Нынешнее название праздника не полностью передает его суть и содержание, считают авторы законопроекта.

"Рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы", – подчеркивается в документе.