День защитников и защитниц. Рада изменила название праздника, чтобы почтить героизм и мужчин, и женщин, защищающих Украину

За проголосовали 317 нардепов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Согласно пояснительной записке, изменения в кодекс вносят, чтобы "почтить мужество и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".
Согласно таблице правок, поданной ко второму чтению, День защитника Украины после вступления в силу закона будет Днем защитников и защитниц Украины (в первой редакции предлагали изменить название на "День защитников Украины").
Нынешнее название праздника не полностью передает его суть и содержание, считают авторы законопроекта.
"Рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы", – подчеркивается в документе.
День защитника Украины отмечают 14 октября. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.