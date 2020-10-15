Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья

Украинский производитель женского белья Anabel Arto инициировал социальный фотопроект "Женщина-воин – в первую очередь женщина", участницами которого стали женщины – военнослужащие украинской армии. Об этом сообщается на официальной странице бренда в Facebook.
Проект посвящен Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября.
"Его цель – обратить внимание общества на женщин-воинов, женщин фронта, которые наравне с мужчинами выполняют военные обязанности, но часто остаются без внимания", – говорится в релизе.
Презентация проекта состоялась в онлайн-формате на сайте бренда. Также фотографии участниц проекта будут размещены на витринах киевских бутиков производителя.
Участие в проекте приняли 11 женщин – военнослужащих украинской армии.
День защитника Украины ежегодно отмечается 14 октября начиная с 2014 года. Указ об установлении этого праздника подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.