Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья

Участие в фотопроекте под названием "Женщина-воин – в первую очередь женщина", посвященному Дню защитника Украины, приняли 11 женщин-военнослужащих.

Украинский производитель женского белья Anabel Arto инициировал социальный фотопроект "Женщина-воин – в первую очередь женщина", участницами которого стали женщины – военнослужащие украинской армии. Об этом сообщается на официальной странице бренда в Facebook.

Проект посвящен Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября.

"Его цель – обратить внимание общества на женщин-воинов, женщин фронта, которые наравне с мужчинами выполняют военные обязанности, но часто остаются без внимания", – говорится в релизе.

Презентация проекта состоялась в онлайн-формате на сайте бренда. Также фотографии участниц проекта будут размещены на витринах киевских бутиков производителя.

Участие в проекте приняли 11 женщин – военнослужащих украинской армии.

День защитника Украины ежегодно отмечается 14 октября начиная с 2014 года. Указ об установлении этого праздника подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.