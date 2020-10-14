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Националисты провели в Киеве марш по случаю Дня защитника Украины и годовщины УПА. Фоторепортаж

Вчера 23.13
Несколько тысяч представителей националистических и патриотических движений 14 октября приняли участие в марше по улицам Киева. Возле Офиса президента они озвучили свои требования, среди которых – принятие закона о коллаборационистах и лишение телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" лицензии на вещание из-за пророссийской позиции. Марш был посвящен Дню защитника Украины и 78-й годовщине основания Украинской повстанческой армии.
Теги: марш, УПА, националисты, День защитника Украины, Офис президента Украины
 

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