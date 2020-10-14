Националисты провели в Киеве марш по случаю Дня защитника Украины и годовщины УПА. Фоторепортаж

21 мая, 2020 15.56

8 мая в эфире телеканала NewsOne вышла передача, в которой гости студии – предприниматель Андрей Пальчевский и политолог Вадим Карасев – заявили о присутствии большого количества евреев в немецкой армии и существовании еврейских дивизий СС. В Нацсовете по вопросам теле- и радиовещания расценили эти заявления как разжигание вражды в отношении еврейского народа.