Националисты провели в Киеве марш по случаю Дня защитника Украины и годовщины УПА. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Несколько тысяч представителей националистических и патриотических движений 14 октября приняли участие в марше по улицам Киева.
Возле Офиса президента они озвучили свои требования
, среди которых – принятие закона о коллаборационистах и лишение телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" лицензии на вещание из-за пророссийской позиции. Марш был посвящен Дню защитника Украины и 78-й годовщине основания Украинской повстанческой армии.