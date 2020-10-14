В Киеве прошел марш по случаю Дня защитника Украины, закончился он под Офисом президента

Участники марша по случаю Дня защитника Украины под Офисом президента требовали принятия закона о коллаборационистах и лишения лицензии на вещание ряда украинских телеканалов.

Сегодня в Киеве по случаю Дня защитника Украины прошел марш националистических и патриотических организаций. Он закончился у Офиса президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

У здания ОП собрались несколько тысяч участников марша, которые озвучили свои требования: принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы Службы безопасности Украины и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине. Активисты также требовали лишить телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" лицензии на вещание.

Участники акции также настаивают на отмене запрета украинским военнослужащим в зоне проведения операции Объединенных сил стрелять в ответ на применение оружия боевиками.

"Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины", – пишет агентство.

Общественный порядок они не нарушали.

В Украине 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.