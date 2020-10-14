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ПОЛИТИКА

"Мы в самом начале тяжелой борьбы". Офис президента разъяснил первый вопрос Зеленского

Каждый раз, когда президент Владимир Зеленский предлагает ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ от политиков звучат "многочисленные варианты спекулятивного "нет". Поэтому принято решение спросить мнение народа Украины о необходимости введения пожизненного заключения для топ-коррупционеров, заявили в Офисе президента.

Офис президента: Коррупционные кланы убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость, делают государство неконкурентоспособным
Офис президента: Коррупционные кланы убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость, делают государство неконкурентоспособным
Фото: depositphotos.com

Украинцы, которые заинтересованы в том, чтобы искоренить коррупцию, 25 октября дадут ответ на вопрос об ужесточении наказания за это преступление, и с этим не смогут спорить представители политической среды. Так Офис президента пояснил, чем обусловлено вынесение главой государства Владимиром Зеленским первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября. Разъяснение ОПУ размещено 14 октября на сайте президента.

"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами, которые буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость. Делают государство неконкурентоспособным. К сожалению, развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалось. Преступники получали политическое прикрытие. А возможности коррупционеров ставить под сомнение деятельность антикоррупционных органов прописывались прямо в законах", – утверждают в офисе.

Только "воля народа" позволит увидеть системные эффективные действия антикоррупционных органов и добиться, чтобы коррупционеры надолго сели за решетку, поясняют в окружении Зеленского.

"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". Так что теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны. Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы: коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые спаслись от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно", – заявляет ОПУ.

Устроители опроса понимают, что юридических последствий он иметь не будет, но даст возможность гражданам высказаться так, чтобы политики их услышали, говорится в разъяснении.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Сегодня он представил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

Теги: коррупция, Владимир Зеленский, пожизненное заключение, Офис президента Украины, всеукраинский опрос 2020
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