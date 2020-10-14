Посмотрел обращение Зеленского. У меня тоже есть вопрос: кто меняет правила по ходу игры? Ответ: жулики

Украинский журналист.
Посмотрел обращение президента Зеленского.
Выглядит это так: давай на выборах я задам тебе пять вопросов, но какие – пока не скажу, а то неинтересно будет! Но мы их снова сделаем, этих старых политиков!
Ладно, у меня тоже есть пять вопросов. И я готов не только задать их немедленно, но и ответить прямо сейчас.
№1. Кто меняет правила игры по ходу игры? Ответ: жулики.
№2. Кто залихватски-доверительно обращается к совершенно постороннему человеку на "ты" – и притом безальтернативно ожидает взаимности? Ответ: гопники.
№3. Кто любую инициативу норовит перевести во флешмоб с подмигиванием? Ответ: массовики-затейники.
№4. Кто использует одни и те же слоганы по энному разу? Ответ: люди, у которых закончились идеи.
№5. Кто пытается внушить собеседнику чувство собственной значимости – и притом играет с ним в обмолвки, намеки и недоговоренности? Ответ: манипуляторы.
Где-то так.
Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора