Посмотрел обращение Зеленского. У меня тоже есть вопрос: кто меняет правила по ходу игры? Ответ: жулики

Посмотрел обращение президента Зеленского.

Выглядит это так: давай на выборах я задам тебе пять вопросов, но какие – пока не скажу, а то неинтересно будет! Но мы их снова сделаем, этих старых политиков!

Ладно, у меня тоже есть пять вопросов. И я готов не только задать их немедленно, но и ответить прямо сейчас.

№1. Кто меняет правила игры по ходу игры? Ответ: жулики.

№2. Кто залихватски-доверительно обращается к совершенно постороннему человеку на "ты" – и притом безальтернативно ожидает взаимности? Ответ: гопники.

№3. Кто любую инициативу норовит перевести во флешмоб с подмигиванием? Ответ: массовики-затейники.

№4. Кто использует одни и те же слоганы по энному разу? Ответ: люди, у которых закончились идеи.

№5. Кто пытается внушить собеседнику чувство собственной значимости – и притом играет с ним в обмолвки, намеки и недоговоренности? Ответ: манипуляторы.

Где-то так.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора