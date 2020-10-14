Опросник Зеленского – это хорошая попытка спасти рейтинги главы государства и, возможно, начало подготовки к следующим президентским выборам

Президентский опросник – это "вилка" для Верховной Рады.

Давайте представим себе, что опрос таки удался, голосов было много, результаты однозначные и теперь у авторов затеи на руках пять четких "наказа" от народа.

Судя по первому вопросу, результаты будут вполне императивными. И по результатам опроса офис, очевидно, внесет в Верховную Раду соответствующие законопроекты. "Иначе зачем нужен был этот опрос?" – спросят избиратели и будут правы.

А дальше два сценария.

Если офису удастся организовать соответствующую поддержку своих инициатив, то игра стоила свеч – президент молодец и люди довольны. Если же законопроекты, предложенные офисом, будут провалены, это станет прямым ударом по имиджу и влиянию главы государства.

Но такой провал снова порождает два сценария. Либо президент становится предметом критики и насмешек, но держит удар и, вопреки потере рейтингов, соглашается с волей парламента. Либо... "отказ депутатов проголосовать за волю народа" становится отличным поводом, чтобы распустить саму Верховную Раду.

Думаю, примерно такой сценарий и разрабатывается. Не факт, что следующие досрочные выборы будут более успешными для партии власти, но это хорошая попытка спасти рейтинги главы государства и, возможно, начало подготовки к следующим президентским выборам.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора