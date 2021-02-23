Верещук об отмене празднования 23 февраля: Это перерезание пуповины жизненно необходимо для нас как для государства

В Украине сохраняется дань традиции и постсоветская инерция, но при оценке отношения к советским датам нужно помнить, что в стране идет война и Россия напала на Украину, подчеркнула нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Политики на самом деле час то берут на свои политические знамена те темы, которые не имеют права разъединять нас в обществе Фото: пресс-служба Ирины Верещук

В Украине могло бы сохраниться празднование 23 февраля как Дня Вооруженных сил, если бы не нападение России в 2014 году, заявила в эфире телеканала "Наш" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Фрагмент видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Если бы Россия не напала на Украину, то, возможно, его бы и не отменили. В данном случае это то перерезание пуповины, которое жизненно необходимо для нас как для государства. Если мы хотим сделать себя независимыми ментально. И поверьте, пройдет время, вырастет поколение, не все быстро. Я являюсь центристом по своей натуре и по природе и понимаю, что политики на самом деле часто берут на свои политические знамена те темы, которые не имеют права разъединять нас в обществе. И, собственно, пользуются и языком, и верой, и отношением к советскому наследству и так далее. Преступно пользуются, я искренне скажу. Поэтому тут нужно находить золотую середину: понимать, что есть дань традиции, понимать, что есть инерция постсоветская, но и помнить, что у нас война, Россия напала на Украину", – подчеркнула политик.

День защитника Украины отмечают 14 октября. Праздник существует в стране с 2014 года, тогда же было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

5 марта 2015 года Верховная Рада Украины сделала 14 октября выходным.