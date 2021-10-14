Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ – Минобороны

"В Украине в Вооруженных силах служит много женщин. Мы по количеству женщин-военнослужащих если не впереди, то в числе первых даже по стандартам НАТО. У нас сегодня работает 56 тыс. женщин. Это и гражданский персонал, и военнослужащие, среди которых военнослужащих 31 тыс. – 15% от общего состава. Если говорить о гражданском персонале, то это почти 25 тыс. женщин", – сказала она.
Маляр рассказала, что количество женщин в ВСУ увеличилось после 2014 года. Она также сообщила, что в 2021 году в военные лицеи поступило 107 девушек.
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что "женщин, которые находятся на должностях, где принимаются решения, очень мало".
"В этом направлении необходимо работать", – добавила она.
В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на "День защитников и защитниц Украины". С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.
В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же в параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.
По данным на конец февраля 2021 года, в ВСУ служит более 900 женщин на командных должностях.