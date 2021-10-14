Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ – Минобороны

В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии Фото: EPA

"В Украине в Вооруженных силах служит много женщин. Мы по количеству женщин-военнослужащих если не впереди, то в числе первых даже по стандартам НАТО. У нас сегодня работает 56 тыс. женщин. Это и гражданский персонал, и военнослужащие, среди которых военнослужащих 31 тыс. – 15% от общего состава. Если говорить о гражданском персонале, то это почти 25 тыс. женщин", – сказала она.

Маляр рассказала, что количество женщин в ВСУ увеличилось после 2014 года. Она также сообщила, что в 2021 году в военные лицеи поступило 107 девушек.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что "женщин, которые находятся на должностях, где принимаются решения, очень мало".

"В этом направлении необходимо работать", – добавила она.