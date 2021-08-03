Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в Украине

День защитника Украины стал Днем защитников и защитниц Украины Фото: EPA

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Рада приняла этот закон 14 июля. Документ вступит в силу с завтрашнего дня, 4 августа.