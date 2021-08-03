Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в Украине

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Рада приняла этот закон 14 июля. Документ вступит в силу с завтрашнего дня, 4 августа.
День защитника Украины отмечают 14 октября. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году, после начала российской агрессии. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.
В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же на параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.
Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "АрміяInform". По данным на конец февраля 2021 года, в ВСУ служит и работает около 57 тыс. женщин, а том числе более 900 – на командных должностях.