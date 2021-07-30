Количество феминитивов в украинском юридическом документообороте растет – Opendatabot

Некоторые феминитивы начали встречаться в судебном реестре только с 2019 года Фото: .depositphotos.com

Сервис проверил с помощью разработанного им поисковика "Бабушка", насколько глубоко за последние годы проникли феминитивы "в наиболее консервативную часть украинского языка – документооборот. В поиск по судебному реестру были заданы два десятка слов как из юридической сферы ("прокурорка"), так и общеупотребительные ("директорка").

Наиболее популярными в 2020 году оказались слова "позивачка" (истица) – оно встречается 171 124 раз – и "відповідачка" (ответчица) – 84 712 упоминаний.

За ними следуют "секретарка" (4019), "працівниця" (716), "прокурорка" (661) и "адвокатка" (659).

Некоторые из этих слов – "секретарка", "прокурорка" и "адвокатка" – начали встречаться в судебном реестре только с 2019-го, когда были введены новые правила украинского правописания.

Авторы исследования отмечают, что хотя феминитивам в украинском языке не обязательно заканчиваться на "ка", именно это окончание оказалось наиболее востребованным. Другие варианты приживаются гораздо хуже: например, "адвокатеса" встречается в четыре раза реже "адвокатки", а "адвокатиня" вовсе отсутствует.

"Анализ реестра за последние пять лет показывает, что количество феминитивов в документах уверенно растет. Вместе с тем "мужские" варианты феминитивов по-прежнему вне конкуренции", – отмечает сервис.

Так, "позивач" в прошлом году фигурировал в документах в 18 раз чаще, чем "позивачка", а "відповідач" – в 34 раза чаще "відповідачки". На 383 000 "підприємців" было всего 54 "підприємниці" и 41 "підприємиця".