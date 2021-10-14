В Instagram Генконсульства РФ в Харькове украинцев поздравили с Днем защитников и защитниц, осудили политику Путина и выложили список агентов ФСБ

14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины Фото: president.gov.ua

"Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", – отметили в посте.

В нем подчеркнули, что РФ оккупировала Крым и Донбасс.

"Понимаем, что, скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" – сказано в сообщении.

Оно подписано генеральным консулом РФ Игорем Демьяненко.

View this post on Instagram Публикация от Генконсульство * в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

Позже на странице дипмиссии РФ в Харькове опубликовали еще один пост, в нем сказано, что к поздравлениям "присоединяются сотрудники спецподразделения СВР РФ "Заслон". В сообщении перечислены фамилии и даты рождения дипломатов и административно-технических сотрудников консульства.

"Также к поздравлениям присоединяются агенты ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанные из рядов украинских спецслужб: Ляшевский Виктор, Коваль Владимир, Конарев Владимир, Мельниченко Андрей, Ляшенко Николай, Чесноков Александр, Чумаков Николай", – написали в соцсети.

View this post on Instagram Публикация от Генконсульство * в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал 14 октября в Facebook, что у украинских спецслужб хорошее чувство юмора.

"Поздравлять без подарков нехорошо, поэтому вдобавок на странице Генконсульства выложили поименный список агентов ФСБ! Страница настоящая, можете на сайте консульства проверить", – отметил нардеп.

По его словам, постами в Instagram "кто-то помог россиянам прозреть".