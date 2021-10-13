Зеленский назначил уполномоченного по обеспечению прав защитников Украины

В марте 2021 года в ОП инициировали разработку механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров, вынесенных с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

Зеленский 8 октября этого года подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.

В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек, в том числе россиян, которых обменяли на удерживаемых в РФ украинцев. В 2020 году Офис президента сообщал УНН о по меньшей мере 10 людях, которых президент помиловал до 30 июня.