В Украине освободили военнослужащих, которых помиловал Зеленский

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме. В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", – написала она 9 октября.

Указ о помиловании 31 украинского военного Зеленский подписал 8 октября. В Офисе президента сообщали, что глава государства лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать. Принимая решение, президент учитывал степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства, отмечали в ОП.

Вербицкая при подготовке списка посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.