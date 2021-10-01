Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась просить о помиловании

Под стражей в Беларуси Колесникова находится больше года Фото: ЕРА

"Я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи", – написала она в ответ на письменные вопросы, переданные в СИЗО №1 в Минске.

В изоляторе оппозиционерка ожидает слушаний по обжалованию приговора.

По словам Колесниковой, услышав приговор, она подумала, что это приговор не ей, а "всей системе".

"Самой власти, которая нас испугалась на 11 лет, самим судьям, которые срывающимися голосами с трудом дочитывают приговор. Процесс исторический, и все его участники сделали свой выбор", – считает она.

Колесникова утверждает, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу, но она отказывалась.