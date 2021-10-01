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Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась просить о помиловании

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Под стражей в Беларуси Колесникова находится больше года
Под стражей в Беларуси Колесникова находится больше года
Фото: ЕРА

Оппозиционерка Мария Колесникова, осужденная в Беларуси к 11 годам лишения свободы якобы за попытку захватить власть, заявила 1 октября РБК, что не намерена просить о помиловании.

"Я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи", – написала она в ответ на письменные вопросы, переданные в СИЗО №1 в Минске.

В изоляторе оппозиционерка ожидает слушаний по обжалованию приговора.

По словам Колесниковой, услышав приговор, она подумала, что это приговор не ей, а "всей системе".

"Самой власти, которая нас испугалась на 11 лет, самим судьям, которые срывающимися голосами с трудом дочитывают приговор. Процесс исторический, и все его участники сделали свой выбор", – считает она.

Колесникова утверждает, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу, но она отказывалась.

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Теги: Беларусь, оппозиция, приговор, обвинение, помилование, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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