Лукашенко заявил, что условия содержания арестованных в Беларуси "не хуже", чем в США и Великобритании

В ходе интервью в Минске журналист привел озвученные международными организациями Human Rights Watch и Amnesty International примеры пыток и издевательств над задержанными во время массовых акций протеста, но Лукашенко заявил, что это "фальшивка и вымысел".

Белорусский политик также утверждает, что в его стране учреждения для содержания лишенных свободы "не хуже", чем в США и Великобритании. При этом заявил, что подобное он "может гарантировать".

При этом Лукашенко упомянул американскую тюрьму Гуантанамо, которую власти США намерены закрыть.