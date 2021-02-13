Байден намерен закрыть тюрьму Гуантанамо. Решение оставить ее принимал Трамп

В 2018 году на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп решил не закрывать тюрьму Гуантанамо. В 2021 году стало известно, что до конца президентского срока Джо Байдена тюрьму собираются закрыть.

Американскую военную тюрьму Гуантанамо на Кубе президент США Дональд Трамп намерен закрыть. Об этом 12 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует "Голос Америки".

По ее словам, учреждение закроют до конца президентского срока Байдена.

"Это, безусловно, цель и наше намерение", – сказала Псаки.

"Голос Америки" отмечает, что сейчас в Гуантанамо 40 заключенных. Максимальное количество людей, которые там содержались, – около 780.

Тюрьма США в Гуантанамо была открыта президентом Джорджем Бушем в 2002 году, туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек, подозреваемые "в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов" – талибов.

С 2002-го по 2006 год через нее прошли свыше 750 иностранцев, захваченных американскими войсками в ходе операций на территории Афганистана и Ирака. Все они, по утверждению американских военных, участвовали в операциях на стороне "Аль-Каиды" или движения "Талибан". Большинство из заключенных этой тюрьмы содержались в ней годами без предъявления обвинения или судебного разбирательства, так как не были обеспечены правами, которые применяются к гражданам в США.

В феврале 2016 года экс-президент США Барак Обама представил план по закрытию тюрьмы Гуантанамо. Он заявил, что ее работа содействует пропаганде экстремистов, осложняет отношения США с ключевыми союзниками и истощает бюджет департамента оборонных ресурсов. Чтобы закрыть Гуантанамо, власти США запланировали определить возможности для передачи оставшихся осужденных на родину или в тюрьмы строгого режима на территории США.

В марте 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 122 заключенных, которые содержались в тюрьме Гуантанамо и были выпущены администрацией Обамы, вернулись на поле боя, а в январе 2018 года он отменил решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.