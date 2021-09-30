После гибели в Минске сотрудника КГБ Следком Беларуси возбудил уголовное дело против оппозиционера Цепкало

"В отношении фигуранта коррупционного дела Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело – за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Республики Беларусь. [...] Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться", для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Следком указал, что "уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Цепкало, находящийся в розыске".

О смерти сотрудника КГБ Беларуси 28 сентября сообщал сайт КГБ. Ведомство утверждает, что тот погиб в одной из квартир, где могли находиться "лица, причастные к террористической деятельности". Огонь из ружья открыл якобы "особо опасный преступник".

"Еврорадио" в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что сотрудника КГБ убили в Минске. Убитый в квартире на улице Якубовского мужчина был сотрудником IT-компании EPAM Systems по имени Андрей З.