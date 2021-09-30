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В Беларуси силовики задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

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Все задержанные находятся в СИЗО, отметили правозащитники
Все задержанные находятся в СИЗО, отметили правозащитники
Скриншот: svaboda.org

В Беларуси 29-го и 30 сентября силовики провели массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в Минске, в результате которой погиб сотрудник КГБ. Об этом сообщил лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (возбуждение ненависти).

Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр "Весна". Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.

Некоторые комментирующие смерть сотрудника КГБ сомневаются в подлинности видео, называя его постановкой, сообщила "Радио Свобода". В то же время белорусская оппозиция считает это видео реальным.

Находящийся за границей бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что убийство сотрудника КГБ – "это пример того, как надо бороться". За эти слова против него в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.

Контекст:

О смерти сотрудника КГБ Беларуси 28 сентября сообщала пресс-служба ведомства. Там утверждали, что силовик погиб в одной из квартир, где могли находиться "лица, причастные к террористической деятельности". Огонь из ружья открыл якобы "особо опасный преступник".

"Еврорадио" в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что сотрудника КГБ убили в Минске. Силовики открыли огонь в ответ и убили нападавшего, им оказался сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей З. Портал "Хартия-97" назвал его полное имя – Андрей Зельцер.

Теги: Беларусь, убийство, Минск, КГБ, перестрелка, соцсети, задержание
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