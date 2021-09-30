В Беларуси силовики задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (возбуждение ненависти).

Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр "Весна". Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.

Некоторые комментирующие смерть сотрудника КГБ сомневаются в подлинности видео, называя его постановкой, сообщила "Радио Свобода". В то же время белорусская оппозиция считает это видео реальным.

Находящийся за границей бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что убийство сотрудника КГБ – "это пример того, как надо бороться". За эти слова против него в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.