Эквадор помилует 2 тыс. заключенных после стычки в тюрьме, в которой погибли 118 человек

Около 2 тыс. заключенных в Эквадоре внесут в списки на помилование Фото: depositphotos.com

По его словам, до 2000 заключенных, включая пожилых людей, женщин и лиц с ограниченными возможностями и неизлечимыми заболеваниями, внесут в список помилования для освобождения, а иностранные граждане будут депортированы.

Такое решение было принято после стычки между бандитами в тюрьме Литорал в городе Гуаякиле, где 118 заключенных погибли и десятки получили ранения.

По словам министра внутренних дел Эквадора Александры Вела, 41 погибшую жертву идентифицировали, над опознанием еще 77 тел работают эксперты. Глава региональной полиции Фаусто Буэнаньо заявил, что погибшие пострадали от пуль и гранат.