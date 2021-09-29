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ПРОИСШЕСТВИЯ

В тюрьме Эквадора произошла перестрелка между бандами. Погибло более 20 человек

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Столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros
Столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros
Фото: ЕРА

В тюрьме эквадорской провинции Гуаяс 28 сентября произошла перестрелка между членами преступных группировок, погибло 24 человека. Об этом сообщила в Twitter национальная служба всестороннего внимания к заключенным и подросткам-правонарушителям Эквадора (SNAI).

В тюрьме после звуков выстрелов и взрывов включили сигнализацию, вскоре туда прибыли тактические и оперативные подразделения. Они установили контроль над тюрьмой за три часа. В результате беспорядков погибло 24 человека, еще 48 пострадали, говорится в документе.

Местная газета La Jornada пишет, что столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros. Они использовали огнестрельное оружие и ножи.

Контекст:

В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.

SNAI 13 сентября сообщала о трех взрывах в тюрьме Гуаяса, атаку совершили с помощью дронов. Взрывы повредили крышу тюрьмы, жертв не было. Служба отмечала, что целью нападения была ликвидация лидеров банд.

Теги: оружие, заключенные, перестрелка, беспорядки, Эквадор, насилие, тюрьмы, столкновение
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