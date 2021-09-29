В тюрьме Эквадора произошла перестрелка между бандами. Погибло более 20 человек

В тюрьме после звуков выстрелов и взрывов включили сигнализацию, вскоре туда прибыли тактические и оперативные подразделения. Они установили контроль над тюрьмой за три часа. В результате беспорядков погибло 24 человека, еще 48 пострадали, говорится в документе.
Boletín| Snai y Policía Nacional retoman el control del CPL Guayas N.1 luego de los incidentes registrados esta mañana. pic.twitter.com/c7LuGk6q9t— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) September 28, 2021
Местная газета La Jornada пишет, что столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros. Они использовали огнестрельное оружие и ножи.
В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.
SNAI 13 сентября сообщала о трех взрывах в тюрьме Гуаяса, атаку совершили с помощью дронов. Взрывы повредили крышу тюрьмы, жертв не было. Служба отмечала, что целью нападения была ликвидация лидеров банд.