В тюрьме Эквадора произошла перестрелка между бандами. Погибло более 20 человек

В тюрьме после звуков выстрелов и взрывов включили сигнализацию, вскоре туда прибыли тактические и оперативные подразделения. Они установили контроль над тюрьмой за три часа. В результате беспорядков погибло 24 человека, еще 48 пострадали, говорится в документе.

Boletín| Snai y Policía Nacional retoman el control del CPL Guayas N.1 luego de los incidentes registrados esta mañana. pic.twitter.com/c7LuGk6q9t — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) September 28, 2021

Местная газета La Jornada пишет, что столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros. Они использовали огнестрельное оружие и ножи.