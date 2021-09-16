В тюрьмах и колониях ОРДЛО удерживают 30 женщин, пять из них имеют проблемы со здоровьем – Денисова

Денисова говорила с послом Германии в Украине о женщинах, которые находятся в плену боевиков Фото: Людмила Денісова / Facebook

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила во время встречи с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

"Обсудили положение заключенных на временно оккупированных территориях и поддержку их родственников. В том числе 30 женщин насильно удерживаются в СИЗО и колониях на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, где подвергаются пыткам и ненадлежащему поведению. Пятеро из них имеют значительные проблемы со здоровьем и нуждаются в неотложной медицинской помощи", – сообщила Денисова.

Как сказано в посте, она говорила с Фельдгузен о необходимости объединения усилий Украины и Германии с целью давления на РФ для соблюдения прав и немедленного освобождения заключенных.