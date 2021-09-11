Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина – Кучма

Кучма: Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится Фото: ЕРА

"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных – и то это позитив. На большие шаги, что Россия уйдет из Донбасса, я думаю надежды нет", – сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 сентября говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.