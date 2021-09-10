Кучма заявил, что проведение сейчас выборов в ОРДЛО было бы "нонсенсом"

Он отметил, что пятый президент Украины Петр Порошенко вынужден был подписать Минские соглашения.
"Я убежден, что Порошенко принял единственно правильное на то время решение, потому что у него выхода не было, поскольку в Украине шла полномасштабная война… Я знаю, что ни [канцлер Германии Ангела] Меркель, ни [бывший президент Франции Франсуа] Олланд, ни тем более [президент РФ Владимир] Путин не поддержали ничего другого, кроме того, что они нарисовали в этом проекте", – сказал Кучма.
По его словам, речь прежде всего идет об обеспечении безопасности на оккупированных территориях.
"Если Россия сегодня не выполняет этот главный пункт, то говорить о последнем, о границах, или проводить какие-то выборы на этой территории – это нонсенс", – подчеркнул Кучма.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
12 февраля 2015 года в Минске Порошенко, Путин, Олланд и Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
В августе 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа 2020 года определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. В перечень таких территорий вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
9 августа 2021 года в Кабинете Министров Украины предложили законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.