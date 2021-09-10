Кучма заявил, что проведение сейчас выборов в ОРДЛО было бы "нонсенсом"

Кучма: Я убежден, что Порошенко принял единственно правильное на то время решение Фото: ЕРА

Он отметил, что пятый президент Украины Петр Порошенко вынужден был подписать Минские соглашения.

"Я убежден, что Порошенко принял единственно правильное на то время решение, потому что у него выхода не было, поскольку в Украине шла полномасштабная война… Я знаю, что ни [канцлер Германии Ангела] Меркель, ни [бывший президент Франции Франсуа] Олланд, ни тем более [президент РФ Владимир] Путин не поддержали ничего другого, кроме того, что они нарисовали в этом проекте", – сказал Кучма.

По его словам, речь прежде всего идет об обеспечении безопасности на оккупированных территориях.

"Если Россия сегодня не выполняет этот главный пункт, то говорить о последнем, о границах, или проводить какие-то выборы на этой территории – это нонсенс", – подчеркнул Кучма.