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Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина: Наш президент, допустим, будет разговаривать на русском языке. А на каком будет говорить Путин?

Кучма: Эта встреча слишком сложная со всех точек зрения
Кучма: Эта встреча слишком сложная со всех точек зрения
Фото: ЕРА

Если президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорятся о встрече, они будут вести разговор на разных языках. Такое мнение 10 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии выразил второй президент Украины, бывший глава украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, передает корреспондент "ГОРДОН".

"В жизни все возможно. Главное – есть желание у нашего президента, он неоднократно это подчеркивал. Будем ждать сигнала с той стороны, пока его не слышно. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, хотя я могу ошибаться, – разговор будет на разных языках. Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, но я не знаю, на каком языке будет говорить Путин. Имею в виду, будет ли он идти навстречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в российско-украинских отношениях? Будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги?" – отметил Кучма.

По его словам, стоит ли Зеленскому "просто ехать в никуда и приехать ни с чем – большой вопрос".

Сегодня Зеленский заявил, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Леонид Кучма, переговоры, Владимир Зеленский, встреча
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