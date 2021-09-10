Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина: Наш президент, допустим, будет разговаривать на русском языке. А на каком будет говорить Путин?

"В жизни все возможно. Главное – есть желание у нашего президента, он неоднократно это подчеркивал. Будем ждать сигнала с той стороны, пока его не слышно. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, хотя я могу ошибаться, – разговор будет на разных языках. Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, но я не знаю, на каком языке будет говорить Путин. Имею в виду, будет ли он идти навстречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в российско-украинских отношениях? Будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги?" – отметил Кучма.

По его словам, стоит ли Зеленскому "просто ехать в никуда и приехать ни с чем – большой вопрос".

Сегодня Зеленский заявил, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.