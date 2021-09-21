Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна". Кадыров ему ответил, что в Чечне "петухов нет"

"Нам всем нужно встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли жить без страха и в любви в Чечне, Камеруне или любой другой точке мира", – сказал он.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пригласил Байдена посетить регион.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", – написал Кадыров.