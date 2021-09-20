"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности

По словам Melovin, он осознал собственную бисексуальность в 13 лет Фото: melovin_official / Instagram

"Очень тяжело жить с 13 лет в постоянном страхе, что кто-то сольет переписку, кто-то сольет твое фото, что кто-то узнает, что родители узнают, что им кто-то напишет", – сказал Melovin.

Он подчеркнул, что "очень хотел быть честным перед своей аудиторией".

"Я же вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ-комьюнити, молчат. Я первый, кто решился сделать это публично. И все камни полетели в мою сторону", – отметил артист.

Он добавил, что участвует в проекте, поскольку "это вызов собственным комплексам и фобиям".