Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе

75-летний Талашко с 1 сентября будет отстранен от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных домогательствах к студенткам Фото: Vladimir Talashko / Facebook

30 июня украинская телеведущая, актриса и продюсер Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины Александра Ткаченко в расизме. По словам ведущей, инцидент произошел, когда Ткаченко был еще гендиректором "1+1". Ашион отметила, что, уже находясь на посту министра культуры, Ткаченко не стал извиняться перед ней за свое поведение во время случайной встречи.

Ткаченко отреагировал на заявление ведущей, отметив, что их разговор был "точно не в том контексте", в котором его подает Ашион. Министр подчеркнул, что извиняться "за то, что никогда не говорил", он не собирается. Спустя почти месяц, 1 августа, американское издание The Daily Beast опубликовало интервью с Ашион.

Она рассказала журналистам, что решила высказаться о ситуации "исключительно ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев". Ткаченко комментировать ситуацию американским журналистам отказался.

5 июля украинский певец Melovin, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, совершил каминг-аут – он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

Спустя время артист признался, что после совершения каминг-аута получил много угроз в директ своего Instagram. При этом, по словам певца, родители восприняли его заявление о бисексуальности нормально.

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27 июля стало известно, что от участия в концерте ко Дню Независимости Украины, который состоялся 24 августа на НСК "Олимпийский", отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней на русском языке "Под дождем".

В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 19 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.

В ответ на это Муравицкий заявил, что в роликах выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку. Сейчас этих записей на странице музыканта нет.

После скандала музыканты анонсировали выступление группы в День Независимости на крыше киевского ЦУМа, но 5 августа организатор концерта, компания Svitlo Concert, отказалась от проведения этого мероприятия.

Артисты в ответ назвали отмену концерта нарушением своих гражданских прав.

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9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, звездой фильма "В бой идут одни "старики", преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко – студентки обвинили 74-летнего актера в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

Фото: Vladimir Talashko / Facebook

10 августа в эпицентре скандала оказалась украинская певица alyona alyona. Она приняла участие в съемках рекламы для компании Red Bull, которые проходили Софийской площади в Киеве. Во время съемки автомобили с логотипом Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. На брусчатке остались следы от шин.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки, в результате которых на площади было повреждено более 2 тыс. м² мощения, полиция открыла производство по статье "хулиганство", а прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

11 августа стало известно, что alyona alyona получила повестку о вызове на допрос в Шевченковское управление полиции ГУНП в Киеве – ее будут допрашивать в качестве свидетеля. В тот же день артистка отчиталась в Instagram, что пришла вместе со своей командой чистить площадь от следов дрифта. Брусчатку также отмывали клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий".

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13 августа украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) удивила даже своих родителей, когда пригласила их к себе на свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда артистка.

Спустя почти две недели певица призналась, что после этой свадьбы жители Василькова выражают ее проживающим там родителям сочувствие.

"К моим родителям на базар, они на базаре торгуют, до сих пор приходят знакомые васильковчане и говорят: "Господи, мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала", – призналась артистка.

Не менее обсуждаемым событием уходящего лета стала новость о том, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец.

Об этом стало известно 25 августа, хотя, по данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой.

Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

По словам менеджера группы "Океан Ельзи" Виктории Хоменко, родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.