"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут

Певец также признался, что обиделся, когда его заявление было воспринято как хайп.
"Меня обидело одно: когда медиа начали писать, что это хайп. Вот это меня очень обидело! Ребята, на чем хайповаться, извиняюсь? На своей ориентации? Нет! Мне было важно, чтобы люди – а таких сообщений у меня была куча в моем директе – могли осознанно сделать этот шаг, рассказать своим родителям, друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди – их очень мало, – которые боятся этого. Боятся поговорить с родителями, рассказать друзьям. Боятся всего. Например, у меня была недавно такая ситуация на концерте, когда два охранника отказались со мной работать, потому что я признался всему миру, что я бисексуал. Было много угроз в директе: "Я тебе порежу". Но меня такое не пугает совсем", – заявил он.
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Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.
5 июля 2021 года во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.