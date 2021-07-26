"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут

Melovin о своем каминг-ауте: Меня обидело одно: когда медиа начали писать, что это хайп. Вот это меня очень обидело! Фото: melovin_official / Instagram

Певец также признался, что обиделся, когда его заявление было воспринято как хайп.

"Меня обидело одно: когда медиа начали писать, что это хайп. Вот это меня очень обидело! Ребята, на чем хайповаться, извиняюсь? На своей ориентации? Нет! Мне было важно, чтобы люди – а таких сообщений у меня была куча в моем директе – могли осознанно сделать этот шаг, рассказать своим родителям, друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди – их очень мало, – которые боятся этого. Боятся поговорить с родителями, рассказать друзьям. Боятся всего. Например, у меня была недавно такая ситуация на концерте, когда два охранника отказались со мной работать, потому что я признался всему миру, что я бисексуал. Было много угроз в директе: "Я тебе порежу". Но меня такое не пугает совсем", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)