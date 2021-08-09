"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах

По словам Сампан, артист после интервью пригласил ее домой и начал домогаться. Журналистка также обнародовала совместное фото с Талашко, которое было сделано непосредственно во время интервью.

"После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой-то наливки и начнет домогаться. Через несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну, я так думала. Но, как оказалось, это был не первый и не последний случай", – написала Сампан.

Это заявление она опубликовала на следующий день после обнародования в сети сценаристом Богданом Панкрухиным серии признаний студенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, заявивших о домогательствах со стороны Талашко, который там преподает.

Свои заявления они озвучили Панкрухину в личной переписке после того, как он в одной из социальных сетей поинтересовался, были ли в этом университете случаи домогательств.

"Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме. При подготовке материала мне написали две девушки, которые в свое время столкнулись с этим недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу: героини этих историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможности Талашко перейти черту, но становится страшно от мысли, что таких историй сотни и кому-то повезло меньше", – написал Панкрухин.

В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться.

"Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей.

"Пока я готовил этот материал, мне в личку приходили небольшие угрозы и сообщения о том, что я клевещу на того или иного педагога, поскольку с ними (с теми, кто писал мне сообщения) никогда грани педагог не переходил. Так вот, дорогие друзья, если с вами этого не случалось или вы не были свидетелем того, о чем я написал, то это не значит, что этого не было вообще. Я обращаюсь также к руководству университета. До этого вы могли делать вид, что не знали о преступлениях вашего сотрудника. Но если он продолжит обучать студентов со следующего учебного года, то это будет означать, что вы – соучастники преступлений", – подытожил Панкрухин.

Сампан в своей публикации подчеркнула, что "такой человек не имеет права преподавать".

"Я присоединяюсь к требованиям Богдана и девушек – университет должен отреагировать на эту историю. Также об этом должна знать Национальная полиция Украины (если девушки хотят написать заявления, можете писать мне в личные сообщения). Также отмечаю всех, кто может помочь в распространении информации и адвокации", – резюмировала журналистка.

Актер на момент публикации новости обвинения в домогательствах не прокомментировал. Руководство университета также пока не отреагировало на заявления журналистки и сценариста.