Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналистка "Цензор.НЕТ" Сампан заявила, что Талашко позвал ее после интервью домой, чтобы показать фото, а сам начал домогаться
Журналистка "Цензор.НЕТ" Сампан заявила, что Талашко позвал ее после интервью домой, чтобы показать фото, а сам начал домогаться
Фото: kino-teatr.ru

Журналистка "Цензор.НЕТ" Ирина Сампан 9 августа на своей странице в Facebook сообщила, что в 2018 году стала жертвой сексуальных домогательств со стороны народного артиста Украины Владимира Талашко.

По словам Сампан, артист после интервью пригласил ее домой и начал домогаться. Журналистка также обнародовала совместное фото с Талашко, которое было сделано непосредственно во время интервью.
"После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой-то наливки и начнет домогаться. Через несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну, я так думала. Но, как оказалось, это был не первый и не последний случай", –  написала Сампан. 

https://www.facebook.com/irynasampan/posts/2887384684849554

Это заявление она опубликовала на следующий день после обнародования в сети сценаристом Богданом Панкрухиным серии признаний студенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, заявивших о домогательствах со стороны Талашко, который там преподает. 

Свои заявления они озвучили Панкрухину в личной переписке после того, как он в одной из социальных сетей поинтересовался, были ли в этом университете случаи домогательств.

"Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме. При подготовке материала мне написали две девушки, которые в свое время столкнулись с этим недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу: героини этих историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможности Талашко перейти черту, но становится страшно от мысли, что таких историй сотни и кому-то повезло меньше", – написал Панкрухин. 

В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться.

"Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей.

"Пока я готовил этот материал, мне в личку приходили небольшие угрозы и сообщения о том, что я клевещу на того или иного педагога, поскольку с ними (с теми, кто писал мне сообщения) никогда грани педагог не переходил. Так вот, дорогие друзья, если с вами этого не случалось или вы не были свидетелем того, о чем я написал, то это не значит, что этого не было вообще. Я обращаюсь также к руководству университета. До этого вы могли делать вид, что не знали о преступлениях вашего сотрудника. Но если он продолжит обучать студентов со следующего учебного года, то это будет означать, что вы  соучастники преступлений", – подытожил Панкрухин.

Сампан в своей публикации подчеркнула, что "такой человек не имеет права преподавать". 

"Я присоединяюсь к требованиям Богдана и девушек – университет должен отреагировать на эту историю. Также об этом должна знать Национальная полиция Украины (если девушки хотят написать заявления, можете писать мне в личные сообщения). Также отмечаю всех, кто может помочь в распространении информации и адвокации", – резюмировала журналистка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2952219745065439&id=100008323272511

Актер на момент публикации новости обвинения в домогательствах не прокомментировал. Руководство университета также пока не отреагировало на заявления журналистки и сценариста.

Контекст:

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.

Теги: Украина, студенты, скандал, Владимир Талашко, домогательства
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