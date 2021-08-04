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Президент Blizzard уволился после обвинений в дискриминации и домогательствах в компании

Согласно иску, в Blizzard были распространены сексуальные домогательства и дискриминация
Согласно иску, в Blizzard были распространены сексуальные домогательства и дискриминация
Фото: EPA

Президент разработчика и издателя видеоигр Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк подал в отставку после обвинений в дискриминации и домогательствах в компании. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба издательства Activision Blizzard.

На посту президента Брэка заменят два человека. Это бывшая глава разработчика игр Vicarious Visions (теперь – часть Blizzard) Дженнифер Онил и Майк Ибарра, который ранее работал в корпорации Microsoft и перешел в Blizzard в 2019 году.

"Я уверен, что Джен Онил и Майк Ибарра обеспечат руководство, необходимое Blizzard для полной реализации своего потенциала, и ускорят темпы изменений. Я ожидаю, что они сделают это с любовью и энтузиазмом и что им можно доверять, что они будут руководить с высочайшим уровнем честности и приверженности тем компонентам нашей культуры, которые делают Blizzard такой особенной", – сказал Брэк в заявлении.

В пресс-службе заявили, что оба руководителя компании нацелены на то, чтобы компания Blizzard "стала самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения".

Брэк ушел с поста после того, как власти американского штата Калифорния подали иск к Activision Blizzard, отмечает The Guardian. Расследование властей показало, что в компании были распространены сексуальные домогательства и дискриминация. Кроме того, в компании "поощряли сексистскую культуру", при которой работницы-женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, выполняющие аналогичную работу.

Также в иске говорилось о том, что токсичная обстановка в компании стала причиной суицида одной из сотрудниц, у которой были сексуальные отношения с начальником. В частности, на вечеринке перед ее смертью сотрудники компании якобы показали ей ее же интимные фото, сообщает The New York Post. В Blizzard эти обвинении отрицают и говорят, что смерть женщины не имеет отношения к компании.

Контекст:

Blizzard Entertainment – американский разработчик и издатель компьютерных игр. Компания была основана 8 февраля 1991 года тремя выпускниками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: Алленом Адамом, Фрэнком Пирсом и Майком Морхеймом. Она известна по таким играм, как  Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch.

Теги: США, дискриминация, женщины, увольнение, домогательства
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