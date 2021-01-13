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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудница Черниговского военкомата пожаловалась на домогательства начальника. Генштаб назначил проверку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак дал поручение провести проверку по жалобе Ольги Деркач, военнослужащей Черниговского областного военкомата, которая заявила о неприемлемом поведении со стороны руководителя. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ВСУ создана рабочая группа, которая изучает факты и помогает предотвратить проявления дискриминации и сексуальных домогательств
В ВСУ создана рабочая группа, которая изучает факты и помогает предотвратить проявления дискриминации и сексуальных домогательств
Фото: depositphotos.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по жалобе сотрудницы Черниговского областного военкомата Ольги Деркач, которая рассказала журналистам о домогательствах со стороны своего начальника, полковника Александра Криворучко. Информация о проверке опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebok 13 января.

Проверка будет проведена после публикации на одном из сайтов рассказала военнослужащей, сказано в посте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1824547307714518

Деркач, которая работает начальником отдела финансового обеспечения в областном военкомате, рассказала изданию Gorod.cn.ua, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году.

"Сначала я пыталась относиться к его комплиментам и касаниям мне с пониманием и терпением. Ну,  такой темперамент у мужчины, что делать. Например, для него нормально, когда после утреннего построения на плацу он целует нескольких приближенных к себе женщин, как бы по кругу. Сомневаюсь, что подобное можно увидеть в других военных учреждениях. Он так этих женщин приучил, даже прозвище ему дали "заслуженный целовальник военкомата". В свое время и я так к нему подходила, если не подойдешь поцеловать, спрашивает: "Что, очень гордая?", – рассказала военнослужащая.

По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам. После одного из таких случаев женщине стало плохо, коллеги отвезли ее в госпиталь.

"Там я не выдержала и рассказала все начальнику медицинского учреждения , полковнику  Александру Слесаренко, а он уже доложил об этом случае высшему руководству", – рассказала Деркач.

Журналисты черниговского сайта попытались получить комментарий Криворучко, однако из-за занятости он не смог пообщаться. Представитель областного военкомата Вадим Лильчицький заявил, что описанное подполковником Деркач "не соответствует действительности и является грязной клеветой".

Лильчицкий считает, что подобные заявления направлены на дискредитацию Криворучко по просьбе третьих лиц, которые хотят видеть на посту комиссара области другого человека.

В Генштабе отметили, что в ВСУ создана рабочая группа, которая изучает факты и помогает предотвратить проявления дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих.

Теги: Украина, Чернигов, военные, военкомат, дискриминация, ВСУ, Руслан Хомчак, военнослужащий, женщины, домогательства, буллинг
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