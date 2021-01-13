Сотрудница Черниговского военкомата пожаловалась на домогательства начальника. Генштаб назначил проверку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак дал поручение провести проверку по жалобе Ольги Деркач, военнослужащей Черниговского областного военкомата, которая заявила о неприемлемом поведении со стороны руководителя. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ВСУ создана рабочая группа, которая изучает факты и помогает предотвратить проявления дискриминации и сексуальных домогательств Фото: depositphotos.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по жалобе сотрудницы Черниговского областного военкомата Ольги Деркач, которая рассказала журналистам о домогательствах со стороны своего начальника, полковника Александра Криворучко. Информация о проверке опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebok 13 января.

Проверка будет проведена после публикации на одном из сайтов рассказала военнослужащей, сказано в посте.

Деркач, которая работает начальником отдела финансового обеспечения в областном военкомате, рассказала изданию Gorod.cn.ua, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году.

"Сначала я пыталась относиться к его комплиментам и касаниям мне с пониманием и терпением. Ну, такой темперамент у мужчины, что делать. Например, для него нормально, когда после утреннего построения на плацу он целует нескольких приближенных к себе женщин, как бы по кругу. Сомневаюсь, что подобное можно увидеть в других военных учреждениях. Он так этих женщин приучил, даже прозвище ему дали "заслуженный целовальник военкомата". В свое время и я так к нему подходила, если не подойдешь поцеловать, спрашивает: "Что, очень гордая?", – рассказала военнослужащая.

По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам. После одного из таких случаев женщине стало плохо, коллеги отвезли ее в госпиталь.

"Там я не выдержала и рассказала все начальнику медицинского учреждения , полковнику Александру Слесаренко, а он уже доложил об этом случае высшему руководству", – рассказала Деркач.

Журналисты черниговского сайта попытались получить комментарий Криворучко, однако из-за занятости он не смог пообщаться. Представитель областного военкомата Вадим Лильчицький заявил, что описанное подполковником Деркач "не соответствует действительности и является грязной клеветой".

Лильчицкий считает, что подобные заявления направлены на дискредитацию Криворучко по просьбе третьих лиц, которые хотят видеть на посту комиссара области другого человека.

В Генштабе отметили, что в ВСУ создана рабочая группа, которая изучает факты и помогает предотвратить проявления дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих.