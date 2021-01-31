Черниговского полковника, на домогательства которого жаловалась сотрудница военкомата, уволили

В середине января на полковника Черниговского областного военкомата Александра Криворучко поступили жалобы в домогательстве. Генштаб поручил провести проверку и 30 января военного уволили в запас.

30 января указом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака уволили в запас военного комиссара Черниговского областного военкомата, полковника Александра Криворучко, на которого жаловались из-за домогательств. Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.

"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

В середине января сотрудница Черниговского областного военкомата Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.

После публикации рассказа Деркач в СМИ Генштаб Вооруженных сил поручил начать проверку.