  "Раздевал? Целовал? Не помню, не знаю". 75-летний Талашко прокомментировал обвинения бывших студенток в сексуальных домогательствах

В сюжете отмечается, что Талашко отказался говорить на камеру.

"Раздевал? Целовал? Такого не было. Не помню, не знаю. Не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было", – заявил 75-летний Талашко.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли он приглашал домой девушек, преподаватель отметил, что иногда такое было.

"Иногда, как говорят, во время учебы у меня репетиции проходили, но это было не одна, две, не три, четыре – пять [репетиций],а это было в этапах работы", – подытожил он.

Комментарий Талашко можно прослушать, начиная с 01.50.

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Видео: ТСН / YouTube