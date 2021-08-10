Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Раздевал? Целовал? Не помню, не знаю". 75-летний Талашко прокомментировал обвинения бывших студенток в сексуальных домогательствах

 
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Талашко: Какого-то общения интимного не было
Талашко: Какого-то общения интимного не было
Фото: Ірина Сампан / Facebook

Звезда фильма "В бой идут одни "старики", народный артист Украины, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко отреагировал на обвинения со стороны бывших студенток в сексуальных домогательствах. 9 августа по телефону журналистам канала "1+1" он заявил, что у него не было интимного общения со студентками.

В сюжете отмечается, что Талашко отказался говорить на камеру.

"Раздевал? Целовал? Такого не было. Не помню, не знаю. Не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было", – заявил 75-летний Талашко.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли он приглашал домой девушек, преподаватель отметил, что иногда такое было.

"Иногда, как говорят, во время учебы у меня репетиции проходили, но это было не одна, две, не три, четыре – пять [репетиций],а это было в этапах работы", – подытожил он.

Комментарий Талашко можно прослушать, начиная с 01.50.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

8 августа сценарист Богдан Панкрухин в Facebook обнародовал заявления бывших студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться. "Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей. 

9 августа о сексуальных домогательствах этого актера также написала журналистка "Цензор.НЕТ" Ирина Сампан, которая в 2018 году записывала с ним интервью. По словам Сампан, после разговора актер пригласил ее домой и начал домогаться.

О домогательствах Талашко в этот день также на своей странице в Facebook сообщила украинская актриса и певица, выпускница Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Анастасия Вергелес. По ее словам они с одногруппницами даже писали заявление в деканат, но там его проигнорировали.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.

Теги: скандал, актер, секс, сексуальное насилие, Владимир Талашко, домогательства
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