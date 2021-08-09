Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко

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По свидетельствам студенток, Талашко приглашал их домой, а там начинал домогаться
По свидетельствам студенток, Талашко приглашал их домой, а там начинал домогаться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 9 августа отреагировал на обнародованные украинским сценаристом Богданом Панкрухиным заявления бывших студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, обвинивших в сексуальных домогательствах преподавателя этого заведения, 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко.

Свой комментарий Ткаченко оставил под постом Панкрухина. Сценарист разместил скриншот реакции Ткаченко отдельным постом на своей странице в Facebook, поблагодарив его за быструю реакцию.

"Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал Ткаченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2953026594984754&id=100008323272511

9 августа также появилась официальная реакция Министерства культуры и информационной политики. В заявлении, обнародованном 9 августа в Facebook, сообщается, что ведомство инициировало служебное расследование. 

"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/3082944318497398

Контекст:

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.

Сценарист Богдан Панкрухин 8 августа в Facebook обнародовал заявления студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться. "Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей.

9 августа о сексуальных домогательствах этого актера также написала журналистка "Цензор.НЕТ" Ирина Сампан, которая в 2018 году записывала с ним интервью. По словам Сампан, после разговора актер пригласил ее домой и начал домогаться.

Теги: Александр Ткаченко, скандал, актер, Владимир Талашко, домогательства, Министерство культуры и информационной политики, харассмент
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