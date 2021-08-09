В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко

Свой комментарий Ткаченко оставил под постом Панкрухина. Сценарист разместил скриншот реакции Ткаченко отдельным постом на своей странице в Facebook, поблагодарив его за быструю реакцию.

"Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал Ткаченко.

9 августа также появилась официальная реакция Министерства культуры и информационной политики. В заявлении, обнародованном 9 августа в Facebook, сообщается, что ведомство инициировало служебное расследование.

"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", – говорится в публикации.