В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко

Свой комментарий Ткаченко оставил под постом Панкрухина. Сценарист разместил скриншот реакции Ткаченко отдельным постом на своей странице в Facebook, поблагодарив его за быструю реакцию.
"Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал Ткаченко.
9 августа также появилась официальная реакция Министерства культуры и информационной политики. В заявлении, обнародованном 9 августа в Facebook, сообщается, что ведомство инициировало служебное расследование.
"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", – говорится в публикации.
Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.
Сценарист Богдан Панкрухин 8 августа в Facebook обнародовал заявления студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться. "Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей.
9 августа о сексуальных домогательствах этого актера также написала журналистка "Цензор.НЕТ" Ирина Сампан, которая в 2018 году записывала с ним интервью. По словам Сампан, после разговора актер пригласил ее домой и начал домогаться.