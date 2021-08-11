Певица alyona alyona получила повестку в полицию после дрифта на Софийской площади в Киеве

Певицу будут допрашивать в качестве свидетеля в уголовном производстве.

На получение повестки alyona alyona отреагировала тремя смайликами.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.