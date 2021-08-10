В КГГА оценили ущерб от дрифта на Софийской площади. Прокуратура хочет изъять гоночные автомобили Red Bull

"Организаторы пренебрегли запретом муниципалитета на проведение дрифта на автомобилях, не установили никаких ограждающих элементов, чем создали значительную опасность для пешеходов. Национальный заповедник "София Киевская" принадлежит всемирному наследию ЮНЕСКО. Экстремалы испачкали и повредили резиной автошин каменную брусчатку", – рассказал Кулеба.
По его словам, в процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео, на котором представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь.
"Они заявили, что "будет лучше, чем было". Пока их старания не приносят никакого результата: площадь вся черная от шин и совершенно изуродована", – подчеркнул нардеп.
После инцидента на странице Red Bull в Facebook появились сотни комментариев, в которых осуждают действия компании в Киеве.
В столичной полиции рассказали об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
В рамках расследования дела Киевская городская прокуратура решает вопрос об изъятии гоночных автомобилей, участвовавших в съемке рекламы, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили рекламные съемки, автомобили Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.
В КГГА заявили, что компания Red Bull планировала проводить съемки в течение двух дней, но власти не согласовали мероприятие в этом месте.
"Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тыс. м2 мощения – традиционного киевского желтого клинкерного кирпича", – сообщил замглавы КГГА Константин Усов. Он добавил, что Red Bull "не предприняла никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов".
По словам Усова, "городские службы подсчитывают убытки, направляют обращения в прокуратуру". "Ну а Red Bull скажу прямо: вы просто последние мудаки", – резюмировал замглавы КГГА.