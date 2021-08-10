В КГГА оценили ущерб от дрифта на Софийской площади. Прокуратура хочет изъять гоночные автомобили Red Bull

Ущерб от дрифта на Софийской площади в Киеве составил около 50 тыс. грн, отметили в КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

"Организаторы пренебрегли запретом муниципалитета на проведение дрифта на автомобилях, не установили никаких ограждающих элементов, чем создали значительную опасность для пешеходов. Национальный заповедник "София Киевская" принадлежит всемирному наследию ЮНЕСКО. Экстремалы испачкали и повредили резиной автошин каменную брусчатку", – рассказал Кулеба.

По его словам, в процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео, на котором представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь.

"Они заявили, что "будет лучше, чем было". Пока их старания не приносят никакого результата: площадь вся черная от шин и совершенно изуродована", – подчеркнул нардеп.

После инцидента на странице Red Bull в Facebook появились сотни комментариев, в которых осуждают действия компании в Киеве.

В столичной полиции рассказали об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

В рамках расследования дела Киевская городская прокуратура решает вопрос об изъятии гоночных автомобилей, участвовавших в съемке рекламы, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.