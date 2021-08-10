"Представьте себе такое в Ватикане или перед Нотр-Дам-де-Пари". Ткаченко хочет штрафовать за дрифт у Софии Киевской

Дрифт в Киеве является поводом, чтобы Минкульт имел рычаги накладывать штрафы за инциденты у исторических памятников, заявил Ткаченко Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

Глава Минкульта отметил, что не представляет, "чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО".

"Представьте себя такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам-де-Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо заплатили бы штрафы", – написал Ткаченко.

По его словам, дело "даже не в испачканной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают".

"А во-первых – в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых – в отношении к безопасности людей вокруг. И в-третьих – к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давали ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", – подчеркнул Ткаченко.

Глава Минкульта считает, что инцидент в Киеве является поводом, чтобы министерство "имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников".