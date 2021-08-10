"Это был недосмотр, мы глубоко сожалеем". Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади

В Red Bull пообещали привести площадь в то же состояние, в котором она была до начала съемок Фото: Danylo Mokryk / Facebook

"Red Bull Украина" просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, получилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это был недосмотр с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что с самого начала были намерены убрать место мероприятия и оставить его в том же состоянии, в котором оно было до начала съемок. Эта работа сейчас продолжается.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", – пообещали в компании.