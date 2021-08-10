"Позвали как лидера мнений". Певица alyona alyona прокомментировала участие в дрифте на Софийской площади

"Одним из этих [приглашенных] лидеров мнений была я. И моя роль заключалась в том, чтобы покататься на дрифт-машине. Также меня заверили, что все разрешения у них есть", – сказала она.

По словам певицы, организаторы обещали ей, что после окончания дрифта приедут клининговые машины и очистят Софийскую площадь.

"Ни я, ни моя команда все это не организовывали. Все ваши вопросы – пожалуйста, у организаторов этого мероприятия – у Red Bull", – подытожила alyona alyona.