Следы дрифта на Софийской площади начали отмывать волонтеры из "Києве, мий"

На видео волонтеры отмывают брусчатку струей воды под высоким давлением.
Ходоловский сообщил "Бабелю", что все работы они выполняют за свою деньги и Red Bull пока не обращалась к ним с предложением компенсировать расходы.
"За три часа мы отмыли четыре квадрата, если принимать во внимание всю площадь, то на ее уборку уйдет примерно три дня", – сказал он.
Параллельно брусчатку отмывают представители клининговой компании, нанятой Red Bull. Они также говорили, что уборка займет несколько дней. По информации "Бабеля", сейчас уже половина площади убрана от следов дрифта.
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.
В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.
КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.
Полиция открыла производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.
Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.