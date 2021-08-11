Следы дрифта на Софийской площади начали отмывать волонтеры из "Києве, мий"

На видео волонтеры отмывают брусчатку струей воды под высоким давлением.

Ходоловский сообщил "Бабелю", что все работы они выполняют за свою деньги и Red Bull пока не обращалась к ним с предложением компенсировать расходы.

"За три часа мы отмыли четыре квадрата, если принимать во внимание всю площадь, то на ее уборку уйдет примерно три дня", – сказал он.

Параллельно брусчатку отмывают представители клининговой компании, нанятой Red Bull. Они также говорили, что уборка займет несколько дней. По информации "Бабеля", сейчас уже половина площади убрана от следов дрифта.