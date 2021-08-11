Софийскую площадь после дрифта будут чистить несколько дней

"Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней", – сказал представитель клининговой компании.

Работы по очистке площади вчера продолжались до 22.00, а возобновились в 06.00. По состоянию на утро 11 августа от следов дрифта частично убрана половина площади.