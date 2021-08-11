Софийскую площадь после дрифта будут чистить несколько дней

"Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней", – сказал представитель клининговой компании.
Работы по очистке площади вчера продолжались до 22.00, а возобновились в 06.00. По состоянию на утро 11 августа от следов дрифта частично убрана половина площади.
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.
В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.
КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.
Полиция открыла производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.
Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.