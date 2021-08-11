alyona alyona с командой пришла чистить Софийскую площадь от следов дрифта

На записи видно, что для чистки следов шин на площади певица и ее помощники выбрали в качестве инструмента небольшие ручные щетки и эффективно оттереть следы с их помощью не удается.

Позднее они взяли щетки большего размера.

За несколько часов alyona alyona анонсировала чистку площади в Instagram Stories и призвала присоединиться к ней. "Я жду, когда у Red Bull появятся крылья и их представителей тут будет больше, чем членов моей команды", – заявила она на площади. Певица пообещала, что будет заниматься чисткой до вечера, и отметила, что готова в это время общаться и отвечать на вопросы.

Она также еще раз подчеркнула, что на площади снималась не коммерческая реклама, а ролик ко Дню Независимости Украины. "Никаких финансовых обязательств у меня перед Red Bull и у них передо мной нет", – добавила певица.

Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.