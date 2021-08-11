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КИЕВ

alyona alyona с командой пришла чистить Софийскую площадь от следов дрифта

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alyona alyona заявила, что ждет, "когда у Red Bull появятся крылья"
alyona alyona заявила, что ждет, "когда у Red Bull появятся крылья"
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Украинская певица alyona alyona пришла отмывать брусчатку на Софийской площади в Киеве, на которой остались черные следы от шин после съемки дрифта компанией Red Bull. Видео опубликовал в Facebook фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6165668860117348

На записи видно, что для чистки следов шин на площади певица и ее помощники выбрали в качестве инструмента небольшие ручные щетки и эффективно оттереть следы с их помощью не удается.

Позднее они взяли щетки большего размера.

За несколько часов alyona alyona анонсировала чистку площади в Instagram Stories и призвала присоединиться к ней. "Я жду, когда у Red Bull появятся крылья и их представителей тут будет больше, чем членов моей команды", – заявила она на площади. Певица пообещала, что будет заниматься чисткой до вечера, и отметила, что готова в это время общаться и отвечать на вопросы. 

Она также еще раз подчеркнула, что на площади снималась не коммерческая реклама, а ролик ко Дню Независимости Украины. "Никаких финансовых обязательств у меня перед Red Bull и у них передо мной нет", – добавила певица.

Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. 

В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн

Полиция открыла производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках. 

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

видео

Видео: Yan Dobronosov / Facebook

Видео: Yan Dobronosov / Facebook
Теги: автомобили, видео, София Киевская, певица, alyona alyona, Софийский собор, ролик
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