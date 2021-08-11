alyona alyona с командой пришла чистить Софийскую площадь от следов дрифта

На записи видно, что для чистки следов шин на площади певица и ее помощники выбрали в качестве инструмента небольшие ручные щетки и эффективно оттереть следы с их помощью не удается.
Позднее они взяли щетки большего размера.
За несколько часов alyona alyona анонсировала чистку площади в Instagram Stories и призвала присоединиться к ней. "Я жду, когда у Red Bull появятся крылья и их представителей тут будет больше, чем членов моей команды", – заявила она на площади. Певица пообещала, что будет заниматься чисткой до вечера, и отметила, что готова в это время общаться и отвечать на вопросы.
Она также еще раз подчеркнула, что на площади снималась не коммерческая реклама, а ролик ко Дню Независимости Украины. "Никаких финансовых обязательств у меня перед Red Bull и у них передо мной нет", – добавила певица.
Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.
В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.
КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.
Полиция открыла производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.
Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.