Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит

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За пару часов пост alyona alyona о вещах, которые бесят, собрал больше 9,2 тыс. лайков
За пару часов пост alyona alyona о вещах, которые бесят, собрал больше 9,2 тыс. лайков
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona перечислила 10 вещей, которые ее "нереально бесят". "Жизнь – непростая вещь, особенно нелегко, когда тебя что-то нереально бесит", – написала 4 августа певица в Instagram и перечислила эти 10 вещей, разъяснив каждую.

В своеобразный черный список alyona alyona попали:

1. Окурки из авто через окно. "В большинстве современных авто есть встроенные пепельницы. Вы же не какаете мимо унитаза", – объяснила певица.

2. Кондиционеры без водоотвода, которые капают на голову. Или на крышу балкона, на металл. "Иногда люди думают только о себе и о личном комфорте".

3. Несанкционированная торговля, которая оставляет после себя грязь.

4. Пешеходы, которые резко останавливаются, потому что им что-то "стукнуло в голову". "Извините, если я на вас иногда наступаю. Я нечаянно".

5. Водители в маршрутках, которые тыкают и по-хамски разговаривают. Кажется, они забывают, что возят людей, а не кирпичи.

6. Громкая музыка в авто на светофоре в два ночи. Даже двойные окна не защищают от "Молодой волчицы", "Золотых куполов", "Шлепающих шлепок".

7. Когда под желтым ценником-скидкой находишь белый с более низкой ценой. "Какие продавцы, такие и продажи. Хоть бы не ленились скрывать "следы преступления", – посетовала певица.

8. Когда тележки из супермаркета оставляют на проходной части. "Говорят, что лень – это двигатель прогресса. Получается, что прогресс – это путь к регрессу?".

9. Когда такси остановилось в 300 метрах от указанной точки. "Я не против пройтись пешком, но пусть водитель идет на точку и несет все мои сумки к автомобилю".

10. Когда переходя из комнаты в комнату, забываешь, за чем шла.

За пару часов пост 30-летней певицы собрал больше 9,2 тыс. лайков.

Теги: такси, торговля, черный список, певица, маршрутка, alyona alyona, светофор, продажа, супермаркет
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