"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"

"Хочу искренне заявить, что я наконец вышла из этих отношений. Я поставила на этом союзе жирную точку. И хочу, чтобы вы знали, что прекратила это все я, а не он. От него самого я бы никогда в жизни этого не дождалась. А теперь я обращаюсь к тебе, пакетик. Да, когда-то ты меня выручал, когда-то нам было хорошо вместе, но теперь я понимаю, что эти отношения приносят очень много вреда мне и моему миру. Ты сам все прекрасно понимаешь. И да, проблема не во мне, проблема в тебе", – написала артистка.
Певица сообщила, что все имеющиеся у нее в доме пластиковые пакеты отнесет на переработку.
В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.
19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.
По данным Государственного научного агентства Австралии, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.
1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине". Документ предусматривает введение запрета на распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Закон не касается биоразлагаемых пакетов из пластика. За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1,7 тыс. до 34 тыс. грн.
7 июля закон №1164-ІХ "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине" подписал президент Украины Владимир Зеленский.