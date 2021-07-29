"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"

"Хочу искренне заявить, что я наконец вышла из этих отношений. Я поставила на этом союзе жирную точку. И хочу, чтобы вы знали, что прекратила это все я, а не он. От него самого я бы никогда в жизни этого не дождалась. А теперь я обращаюсь к тебе, пакетик. Да, когда-то ты меня выручал, когда-то нам было хорошо вместе, но теперь я понимаю, что эти отношения приносят очень много вреда мне и моему миру. Ты сам все прекрасно понимаешь. И да, проблема не во мне, проблема в тебе", – написала артистка.

Певица сообщила, что все имеющиеся у нее в доме пластиковые пакеты отнесет на переработку.