alyona alyona во время эмоциональной дискуссии ответила активистам, будет ли сотрудничать с российскими артистами. Видео

В комментарии к ролику отмечается, что разговор с певицей состоялся во время ее автограф-сессии, проходившей на Позняках в Киеве.

"Активисты спросили, почему она сотрудничает с российскими артистами, в том числе и с теми, которые гастролировали на оккупированных территориях или выражали свою поддержку российской агрессии против Украины. После довольно эмоциональной дискуссии рэперка заявила, что больше никогда не будет иметь дел ни с какими российскими артистами", – говорится в описании видео.

На видео, записанном, вероятно, на камеру телефона, запечатлено, как певица сперва предложила активистам подготовить официальный релиз по поводу сотрудничества с российскими артистами, но человек, который не представился зрителям и лица которого в кадре не видно, настоял, чтобы она дала комментарий на камеру.

"Такая ситуация. Я влипла в неприятности. Хотела добра. Вышло хуже, ну, ок", – эмоционально заявила артистка.

"То есть вы больше не будете сотрудничать с российскими артистами?" – уточнил за кадром мужчина.

"У меня больше не с кем. У меня были люди, которых я люблю, с которыми дружу, которые для меня важны. А теперь этих..." – ответила певица, после чего качество звука на ролике испортилось. На некоторых фрагментах слышно, как певица сравнивает политику с религией и отмечает, что среди ее друзей есть люди, которые голосовали за разных кандидатов в президенты.

"Это не то. У нас война. [...] Что же, это прекрасно, что у вас сформировалась такая гражданская позиция. Мы вам за нее благодарны. Но если что-то такое произойдет, мы будем очень разочарованы", – подвел итог беседы автор ролика.

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