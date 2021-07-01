Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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alyona alyona во время эмоциональной дискуссии ответила активистам, будет ли сотрудничать с российскими артистами. Видео

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alyona alyona о сотрудничестве с российскими артистами: Хотела добра. Вышло хуже, ну Ok
alyona alyona о сотрудничестве с российскими артистами: Хотела добра. Вышло хуже, ну Ok
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona после премьеры совместного клипа с российской группой "Каста", которая в 2015 году выступала в оккупированном Россией Крыму, заявила, что влипла в неприятности. Об этом певица рассказала в разговоре с украинскими активистами. Соответствующее видео опубликовано 30 июня на YouTube-канале "Відсіч".

В комментарии к ролику отмечается, что разговор с певицей состоялся во время ее автограф-сессии, проходившей  на Позняках в Киеве.

"Активисты спросили, почему она сотрудничает с российскими артистами, в том числе и с теми, которые гастролировали на оккупированных территориях или выражали свою поддержку российской агрессии против Украины. После довольно эмоциональной дискуссии рэперка заявила, что больше никогда не будет иметь дел ни с какими российскими артистами", – говорится в описании видео. 

На видео, записанном, вероятно, на камеру телефона, запечатлено, как певица сперва предложила активистам подготовить официальный релиз по поводу сотрудничества с российскими артистами, но человек, который не представился зрителям и лица которого в кадре не видно, настоял, чтобы она дала комментарий на камеру.

"Такая ситуация. Я влипла в неприятности. Хотела добра. Вышло хуже, ну, ок", – эмоционально заявила артистка.

"То есть вы больше не будете сотрудничать с российскими артистами?" – уточнил за кадром мужчина.

"У меня больше не с кем. У меня были люди, которых я люблю, с которыми дружу, которые для меня важны. А теперь этих..." – ответила певица, после чего качество звука на ролике испортилось. На некоторых фрагментах слышно, как певица сравнивает политику с религией и отмечает, что среди ее друзей есть люди, которые голосовали за разных кандидатов в президенты. 

"Это не то. У нас война. [...] Что же, это прекрасно, что у вас сформировалась такая гражданская позиция. Мы вам за нее благодарны. Но если что-то такое произойдет, мы будем очень разочарованы", – подвел итог беседы автор ролика.

ВИДЕО
Видео: Відсіч / YouTube
Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

17 июня состоялась премьера совместного клипа певицы с российской группой "Каста". В съемках также принял участие Иван Дорн, известный своей неоднозначной позицией по поводу вооруженной агрессии Росси против Украины. Поклонники alyona alyona осудили ее за сотрудничество с этими артистами.

Теги: Россия, скандал, активист, певица, Каста, alyona alyona
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