"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные

"Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило на моей территории. А теперь я переезжаю к нему. Его квартира находится дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков, центральных улочек", – сообщила артистка.

По словам alyona alyona, в квартире возлюбленного нет места для части ее вещей, включая концертные костюмы.

"Получается, что нюансов много: он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же когда думаю, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план", – отметила певица.

Она подчеркнула, что все еще не готова познакомить поклонников со своим избранником. В качестве иллюстрации к заявлению певица разместила фото, на котором запечатлены ноги ее избранника с зеленым педикюром. alyona alyona позирует в кадре, прижимая стопы возлюбленного к лицу.