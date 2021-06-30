"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные

"Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило на моей территории. А теперь я переезжаю к нему. Его квартира находится дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков, центральных улочек", – сообщила артистка.
По словам alyona alyona, в квартире возлюбленного нет места для части ее вещей, включая концертные костюмы.
"Получается, что нюансов много: он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же когда думаю, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план", – отметила певица.
Она подчеркнула, что все еще не готова познакомить поклонников со своим избранником. В качестве иллюстрации к заявлению певица разместила фото, на котором запечатлены ноги ее избранника с зеленым педикюром. alyona alyona позирует в кадре, прижимая стопы возлюбленного к лицу.
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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.
В апреле певица рассказывала, что снимает жилье вместе со своей подругой.
alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.