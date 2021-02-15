"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым

Украинская певица alyona alyona заявила, что чувствует себя счастливой, нужной и может отдавать "накопленную любовь".

Украинская певица alyona alyona 14 февраля в Instagram обнародовала совместные снимки со своим возлюбленным.

Артистка не назвала имя бойфренда, а также скрыла его лицо от подписчиков. На одном из фото возлюбленный артистки прячет лицо за газетой, повернув ее к читателю статьей с заголовком "PR-специалисты или кто отстаивает музыкальную жизнь".

"Я познакомилась с ним: ни старше, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В ноябре 2020 года артистка призналась, что пережила предательство со стороны любимого человека – экс-бойфренд во время одной из встреч заявил, что не видит совместного будущего с ней.

"Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Я не могла понять, почему. На это он ответил: "Ты – женщина в теле. Спустя годы, когда тебе будет за 40, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. А я молодой, горячий – и не хотел бы, чтобы в будущем мне пришлось за тобой присматривать, по больницам возить", – рассказала тогда о пережитом певица.